Orrore al Galeazzi di Milano, “senza vaccino niente operazione”

“Senza vaccino non posso operarmi” – La denuncia a ‘Fuori dal coro’, il programma di Mario Giordano. Pazienti in attesa da mesi che non vengono operati perchè non si sono fatti inoculare la terza dose di “vaccino”.

“Noi pensiamo che tutte le persone debbano essere curate, non serve un titolo per essere curati”

La circolare interna di Fabrizio Pregliasco

Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, con una mail interna, avrebbe disposto la cancellazione di tutti gli interventi chirurgici per i cittadini italiani non vaccinati.

"Senza vaccino non posso operarmi" La testimonianza di Kevin a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/TYUSssTs6B — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 18, 2022

