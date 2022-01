Generale Figliuolo denunciato per abuso di autorità, procurato allarme, omicidio colposo

Il ricercatore del Dipartimenti di Chimica Unical ha denunciato il Commissario per l’emergenza Covid per abuso di autorità, violenza privata, diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico, procurato allarme, omicidio colposo, crimini contro l’umanità, violazione della Costituzione Italiana art. 2, 32, 54, 76, 78, che ha generato momenti drammatici per le famiglie italiane. Lo scrive www.strettoweb.com

L’Ing. Giuseppe Reda, già ricercatore presso Dipartimento di Chimica Unical, membro del “Patto Vera Scienza” ha presentato il secondo esposto – querela nei confronti del Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in Italia.

“Il presente atto ha la finalità di porre all’attenzione di questa Ecc.ma Procura della Repubblica (di Reggio Emilia, ndr) accadimenti inerenti alla tragica situazione sociale che si è venuta a creare, affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti ed in particolare abuso di autorità, violenza privata art 610 cp, la diffusione di notizie false atte a turbare l’ordine pubblico art 656 cp. procurato allarme art 658 gp, omicidio colposo art. 589 gp, crimini contro l’umanità, violazione della Costituzione Italiana art. 2, 32, 54, 76, 78, che ha generato momenti drammatici per le famiglie italiane”, si legge nel documento. A sostegno della denuncia-querela, si riportano le ordinanze del Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, i cui contenuti sono stati messi in evidenza dagli Organi di Informazione. Alcune dichiarazioni rilasciate agli Organi di Informazione, Agenzie di Stampa, Uffici Stampa, Giornali Radio, Televisioni.

Vaccini sperimentali, Figliuolo denunciato

“E’ pazzesco. Si ammette esplicitamente che di fatto l’attuale vaccinazione di massa è sperimentale. Siamo, insomma, le cavie delle industrie farmaceutiche. Si ammette esplicitamente di non conoscere ciò di cui si parla. Si ammette esplicitamente di non conoscere il significato di prescrizione medica limitativa (RRL)”, prosegue l’ingegnere Reda. L’esperto elenca poi quali sarebbero i punti incriminati e le parole rilasciate dal Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo a proposito di quanto denunciato: