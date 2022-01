Primario anestesista Riccio: in terapia intensiva precedenza ai vaccinati

CASALMAGGIORE – “Non siamo nella crisi nera del 2020. Ma alcuni ospedali iniziano a scricchiolare. Per decidere a chi assegnare un posto in Rianimazione sarebbe giusto tenere conto anche della vaccinazione”

lo ha dichiarato al quotidiano La Repubblica il medico cremonese Mario Riccio, direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione all’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore.

Precedenza ai vaccinati

Riccio, in buona sostanza, suggerisce di dare la priorità nelle Terapie intensive ai pazienti Covid vaccinati. Riccio è noto a livello nazionale anche per essere stato l’anestesista di Piergiorgio Welby, morto nel 2006 quando, gravemente ammalato, nei suoi scritti chiese ripetutamente che venissero interrotte le cure che lo tenevano in vita. www.laprovinciacr.it

