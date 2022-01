Covid, assalto ai centri vaccinali di Cesena: code lunghissime

Una corsa ai vaccini, incessante e ininterrotta, anche nel primo giorno dell’anno. La campagna di vaccinazione prosegue e non conosce soste, nemmeno a Capodanno, quando nei centri vaccinali di Cesena Fiera e di Savignano sul Rubicone era previsto il libero accesso senza prenotazione dalle 14.30 alle 19.30 per tutte le persone dai 12 anni in su che dovevano effettuare la prima dose o la terza dose (dai 18 anni). Tanti hanno deciso di approfittarne.

Centri vaccinali, code lunghissime

La fila si è via via infittita e nel pomeriggio si sono addirittura intrecciate le code di chi aspettava per fare i vaccini con chi attendeva di sottoporsi al tampone. Si era creata una coda lunghissima che dalla Fiera arrivava fino al cimitero. La situazione era decisamente caotica con un’attesa media di due ore all’esterno del centro vaccinale più un’altra ora di fila una volta dentro.[…]

