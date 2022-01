di Tiziana Alterio – C’è un tempo per ogni cosa – è scritto nel Qoèlet – ed ogni cosa sotto il cielo può accadere solo quando è stato stabilito, né prima, né dopo.

Questo è il nostro tempo, cari amici, per sviluppare una capacità di adattamento alle avversità che sarà foriera di una grande trasformazione personale e collettiva.

Siamo in un mare in tempesta ma un buon marinaio si vede solo durante la burrasca.

Ciò che ci viene chiesto è di restare calmi, centrati, di lavorare profondamente su noi stessi per affrontare quei nodi rimasti in sospeso per troppi anni. Dobbiamo finalmente fare pulizia, nel silenzio, affinchè il nuovo che sta arrivando possa trovare spazio nella gioia di colui che sta realizzando il progetto della propria anima. Continuiamo a vivere intensamente e a coltivare relazioni umane autentiche, quelle pronte a offrire aiuto nei momenti più difficili.

Molte persone sono andate via, ma molte altre sono arrivate nella nostra vita. Sono salite a bordo della nostra barca le anime più affini con cui rafforzare il nostro viaggio. Questa è una vera benedizione !

E’ la nostra Resistenza in un momento della storia che ricorderanno i nostri figli, quei figli a cui desideriamo consegnare una Nuova Umanità.

Gli inganni e le distopie portate avanti da un sistema criminale, a tempo debito, sono sicura che verranno alla luce ma la maggior parte delle persone continuerà a restare aggrappata a quegli inganni di cui è vittima. Questo non deve farci cadere nella trappola dello scoraggiamento ma, al contrario, più ci spingeranno in un angolo e maggiore sarà la forza dirompente che saremo capaci di mettere in moto per porre le basi di nuova comunità umana. D’altronde, la storia insegna che è sempre stato un piccolo gruppo di persone coraggiose, come voi, a portare l’Umanità fuori dal baratro.

La nostra età dell’oro

Cari amici, fratelli, coltiviamo la Fiducia incrollabile che stiamo vivendo la nostra meravigliosa età dell’Oro e che le nostre scelte contro-corrente, incomprensibili, minoritarie saranno quelle che illumineranno di Luce gli anni futuri.

Grazie a tutte le moltissime persone che sono riuscita ad abbracciare e a quelle che abbraccerò nel Nuovo Anno.

Vi voglio bene.

Buon 2022.

Tiziana Alterio

