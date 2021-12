Nave di Medici Senza Frontiere verso Augusta: 558 migranti a bordo

Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere è quasi in prossimità del porto di Augusta: a bordo ci sono 558 migranti. A riferirlo è la stessa ong. La nave potrebbe attraccare tra stasera e domani mattina. I migranti sono stati prelevati in otto diverse operazioni che si sono tenute dal 17 al 24 dicembre, nel mar Mediterraneo centrale. Provengono quasi tutti dal Nordafrica e dall’Africa sub sahariana, tra loro c’è anche una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza, 174 minori di cui 143 non accompagnati.

Molti dei Migranti avrebbero subito violenze e abusi e riportano ferite da bruciature da carburante. “Siamo felici per l’assegnazione di un porto sicuro per 558 Migranti a bordo della nave Geo Barents – afferma Fulvia Conte, del team di soccorso di Medici Senza Frontiere – finalmente potranno sbarcare in Italia e avere accesso alle cure di cui hanno diritto.

Sappiamo che questa non è certamente la fine del loro percorso, andranno incontro a moltissimi altri problemi, ma siamo felici perché è un passo molto importante considerato che la Libia non è un porto sicuro per loro”. affaritaliani.it

