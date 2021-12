Brunetta: super green pass a tutto il mondo del lavoro

Super green pass nel mondo del lavoro, non solo nel pubblico ma anche nel privato e nel lavoro autonomo. Aspira a questo il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che oggi durante la sua visita a Norcia ha sottolineato: “Veniamo da una storia di successo, quella del Green pass e del Super green pass”. “Ora dobbiamo accelerare sulle terze dosi” di vaccino anti Covid, ha detto Brunetta. “Ciò a cui io aspiro è applicare il Super green pass a tutto il mondo del lavoro, pubblico, privato e autonomo”.

Quanto all’esperienza di governo, il ministro ha sottolineato: “Questi dieci mesi sono stati dieci mesi esaltanti per me, per tutti i miei colleghi e per il Paese, che ha raggiunto livelli di crescita straordinari, al 6,2-6,3%, e ha rappresentato un modello per il contrasto alla pandemia, guadagnandosi il plauso dell’Europa e la fiducia degli investitori. Mi sento onorato di aver partecipato e di partecipare a questo governo”. adnkronos

Condividi