Foto Puzzle: il regalo perfetto per far emozionare

Se c’è un’idea regalo che non smette mai di emozionare quella è il foto puzzle. Si tratta di un regalo carino, originale e diverso dai soliti che trae il suo valore proprio dalla sua semplicità. Anziché andare alla ricerca di regali complessi e costosi, ogni tanto, vale la pena tornare al gusto degli oggetti semplici, unici e personalizzati proprio come il foto puzzle.

Cos’è un foto puzzle?

Esso non è altro che uno scatto fotografico ritratto su un vero e proprio puzzle e, quindi, venduto in tanti piccoli tasselli da incastrare tra loro per poter ammirare il risultato finale. Per averne uno ti basta trovare un sito web che crea puzzle online, indicare la fotografia che ti piace di più e mandare in stampa.

A questo punto non dovrai far altro che attendere l’arrivo del tuo pacco direttamente all’indirizzo indicato e goderti il contenuto. Si tratta di un dono davvero molto carino e sempre apprezzato per cui se ancora non hai completato la tua lista di regali di Natale affrettati e crea subito il tuo puzzle online!

Un gioco senza tempo dagli innumerevoli benefici

Il foto puzzle è l’idea che unisce un bel ricordo ad un gioco che non passa mai di moda e che si rinnova sempre a seconda del soggetto ritratto sui tasselli e in base al livello di difficoltà. Si tratta di un intrattenimento basato sulla logica, capace di stimolare concentrazione e pazienza mentre, per contro, tiene la mente di adulti e bambini allenata e distolta da altri pensieri.

Il foto puzzle, quindi, è uno dei più classici giochi da tavola per il quale devi assemblare tra loro i pezzi che lo compongono e che ritraggono una particolare fotografia scelta proprio da te. Puoi partire da puzzle con pochi pezzi, di grandi dimensioni, per arrivare a puzzle complicatissimi dai tasselli piccoli e numerosi.

Divertente e stimolante

È un gioco divertente e stimolante a tutte le età perché coinvolge le capacità motorie e psicologiche dette “motricità-fine”. Difatti consente di allenare il coordinamento oculo visivo e di stimolare quell’area del cervello che ci aiuta a gestire ragionamenti scientifico-matematici.

Per gli adulti è un modo utilissimo di stimolare la mente mantenendola giovane ed elastica ma non solo! È stato ampiamente dimostrato come il puzzle sia in grado di allentare lo stress, l’ansia e la tensione perché ci fa staccare la spina. In altre parole, ci tiene concentrati su un’attività creativa e divertente che ci distoglie dai pensieri negativi e che, pertanto, ci fa sentire meglio.

L’idea regalo perfetta

Tutti questi benefici riguardano adulti e bambini e, proprio per questo, il foto puzzle diventa l’idea adatta per i regali di ogni occasione. Ti basta scegliere una foto luminosa e nitida che ritieni bella, significativa ed importante e farla ritrarre sui tasselli del tuo puzzle da mandare in stampa.

Il procedimento è facilissimo perché una volta completate le istruzioni guidate non devi far altri che lasciare i tuoi dati e selezionare le opzioni di spedizione che preferisci. In pochissimo tempo ricevi a casa il tuo foto puzzle personalizzato, pronto da impacchettare o da iniziare a costruire.

Una volta realizzato il foto puzzle, può essere incorniciato e appeso in casa o riposto nella sua scatola per giocare di nuovo a collegare tra loro i tasselli. Puoi sempre decidere il numero di pezzi, le dimensioni, il formato e tante altre impostazioni per ottenere il miglior risultato finale in base alle tue aspettative e al budget che hai prefissato.

Per tutte queste ragioni è diventato il regalo più gettonato in rete, soprattutto a ridosso delle feste natalizie e per chi si riduce sempre all’ultimo per completare la lista di regali.

