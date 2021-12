Covid, vaccinato con tre dosi: Guterres in isolamento

NEW YORK, 07 DIC – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, è stato in contatto con un funzionario delle Nazioni Unite positivo al covid e in via precauzionale è in isolamento a casa. Lo comunica il portavoce del Palazzo di Vetro. Guterres non ha alcun sintomo ed è già stato sottoposto ad un tampone che è risultato negativo. Per prudenza, Guterres ha annullato i prossimi impegni di persona sino al prossimo test di giovedì. Il portavoce nei giorni scorsi ha fatto sapere che il segretario generale ha ricevuto recentemente la terza dose di vaccino. (ANSA).

