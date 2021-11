Cosmetici sotto l’albero di Natale: 10 idee di regali per ogni gusto

Il Natale è dietro l’angolo! Hai già pensato a cosa regalare alle tue amiche e colleghe? Sembra che nella corsa per i regali per Natale, la maggior parte finisca nel reparto profumeria e cosmesi. Lo sappiamo, non è affatto così facile regalare cosmetici come sembra a prima vista. In questo caso, dai un’occhiata alle nostre idee regalo di bellezza che abbiamo preparato per te.

Profumo

Un profumo dovrebbe essere regalato solo se conosci al 100% il gusto della persona o sai che tipo di profumo usa. In questo caso, questo è un regalo vincente! Oppure scegli bottiglie esclusive, che, per lo meno, possono semplicemente diventare un’eccellente decorazione d’interni.

Ombretti

Se con la scelta del profumo è un po’ complicato, allora con una palette di ombretti, specialmente nude è esattamente l’opposto: tutto è molto semplicemente. Puoi scegliere anche tra l’ampia gamma di palette offerta da Makeup Revolution – troverai colori e trame adatti assolutamente a tutti!

Set-regalo

Il set-regalo è uno dei più vantaggiosi regali. I marchi di cosmetici, di solito dividono i set in base al parametro dell’età, quindi sarà sicuramente possibile “centrare l’obiettivo”. Nel caso del trucco, prova a scegliere qualcosa di più neutro se non hai molta familiarità con la persona. Ma i set con prodotti per il corpo (gel doccia, crema corpo) possono essere presi a caso.

Set di pennelli per trucco

Non ci sono mai troppi pennelli di alta qualità! Anche se la tua amica usa i pennelli, ciò non significa che non ne abbia bisogno di nuovi. E se non li usa affatto, allora questo è ciò di cui ha bisogno!

Collezioni limitati

Ogni anno, alla vigilia delle feste natalizie, i marchi di cosmetici rilasciano prodotti in edizione limitata. Possono essere prodotti da collezioni permanenti, ma nella confezione di Natale, o qualcosa di completamente nuovo che sarà disponibile in vendita solo per pochi giorni. Un tale regalo piacerà ai veri amanti e collezionisti di bellezza.

Mascara, matita occhi e eyeliner

Questi sono prodotti cosmetici di cui ogni donna ha bisogno, quindi sarà un regalo con il quale sicuramente non sbaglierai. Ma prima di acquistarli, consigliamo di leggere le recensioni su di essi. Il colore nero di questi prodotti, essendo il classico, sarà perfetto per ogni età e gusto.

Patch occhi

Sicuramente conosci già le proprietà miracolose degli patch occhi. Questo è un prodotto per la cura di tutti i tipi di pelle: riducono il gonfiore, rimuovono le occhiaie e appianano anche le rughe sottili! Inoltre, questo regalo è perfetto sia per le donne, che per gli uomini!

Creme da giorno e notte

La crema viso, essendo un prodotto per la cura di base, indipendentemente dall’età o dal sesso, è un regalo gradito per ogni occasione, soprattutto nel periodo freddo dell’anno, quando la pelle ha bisogno di cure extra. Per non sbagliare, scegli un set di creme: da giorno e da notte – la crema da giorno, nel periodo invernale dovrebbe essere nutriente e da notte – idratante.

Set di creme/maschere per mani e piedi

Uno dei più grandi errori di cura che facciamo è che prestiamo troppa attenzione alla cura del viso e meno alle mani e ai piedi. Tenendo conto del fatto che le mani sono sempre esposte al freddo, mentre i piedi, in questo periodo, sono sempre in scarpe chiuse, necessitano di cure particolari. In questo caso, le maschere o le creme mani e piedi saranno uno dei regali più necessari, lasciati sotto l’albero di Natale.

Beauty blender

Il beauty blender distribuisce perfettamente il fondotinta e se la tua ragazza/amica/mamma non ha ancora questo piccolo accessorio, sicuramente non sbaglierai con questo regalo!

Non dimenticare: le cose più belle della vita non si trovano sotto l’albero, ma nelle persone che ti stanno vicino nei momenti speciali. Buon Natale!

