Pregliasco insulta Francesca Donato: “non capisce niente”

Pregliasco insulta Francesca Donato – “Lei sta dicendo una marea di scemenze, non capisce niente, è una persona pericolosa”. Il professor Fabrizio Pregliasco perde la pazienza e sbotta contro Francesca Donato, l’europarlamentare no vax, in un botta e risposta a L’aria che tira su La7 sul tema dei vaccini e della protezione garantita contro il coronavirus.

“Mi scuso per il tono, ma mi inquieto quando sento certe cose”, dice il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’università Statale di Milano. “E’ vero, la guarigione dà una protezione maggiore rispetto alla vaccinazione. Ma è sperabile che le persone non si ammalino e si chiede alle persone guarite di vaccinarsi perché progressivamente c’è una perdita di immunità“, aggiunge.

Nel dibattito interviene anche Maurizio Gasparri, che non usa mezze misure: “Ma stia zitta -dice rivolgendosi a Donato-. L’Austria sta chiudendo, ma non vedete cosa succede? Ma basta… Quello che dice è fuorviante”. adnkronos

