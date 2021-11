Nuova variante, Israele e Gb vietano ingresso da Paesi Africa del Sud

Israele e Regno Unito hanno deciso di vietare l’ingresso agli stranieri provenienti da sei Paesi dell’Africa del Sud, a causa della nuova variante Covid individuata nella regione. Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Namibia e Eswatini sono i nuovi ingressi nella lista ‘rossa’, il livello più alto di rischio.

“Da mezzogiorno di domani saranno sospesi tutti i voli dai sei Paesi dell’Africa del Sud e aggiungeremo queste nazioni alla lista ‘rossa’”, ha annunciato il ministro della Salute britannico, Sajid Javid, precisando che “chiunque arrivi da questi Paesi dalle 4 di mattina di domenica dovrà mettersi in quarantena in hotel”. Identica misura è stata decisa da Israele che ha vietato i viaggi verso la regione e chiuso le frontiere per chi arriva da lì. Per gli israeliani che devono far rientro in patria, è obbligatoria una quarantena di 7-14 giorni in un hotel apposito. Nella lista israeliana è stato inserito anche il Mozambico. – www.rainews.it

