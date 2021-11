Covid, Veneto: 13.189 studenti e 800 docenti in quarantena

Coronavirus in Veneto, la Regione ha diffuso oggi i dati aggiornati al 25 novembre sulle scuole ‘sentinella’: sono 13.189 gli studenti e 800 i docenti in quarantena. I dati sono stati elaborati da Azienda Zero e riguardano il monitoraggio, avviato mesi addietro, in atto su un ampio spettro di “scuole sentinella”, al quale hanno aderito, in totale, il 70,8% degli Istituti primari, secondari di primo grado e di secondo grado.

Il totale degli “eventi” (per evento s’intende la presenza in classe di un positivo che ha determinato l’identificazione di un gruppo di contatti scolastici) è a 4.023, con 80.269 alunni, operatori e insegnanti coinvolti in monitoraggio con mantenimento della frequenza scolastica con screening ripetuto.

Il numero complessivo di eventi finora registrati è di 1.563; gli studenti risultati positivi sono 2.634; quelli in monitoraggio 14.155; quelli in quarantena 13.189. Per quanto riguarda docenti e personale amministrativo, i positivi sono a oggi 219; i positivi in quarantena 800; i positivi in monitoraggio 986. adnkronos

