Cassazione dà ragione alla titolare: la Torteria di Chivasso può riaprire

Riapre la torteria di Chivasso – La “Torteria” di via Orti può riaprire i battenti. Questa mattina, i carabinieri hanno tolto i sigilli al locale di Rosanna Spatari, la commerciante pasionaria che in questi mesi era diventata nota al pubblico per essere una disobbediente, che manteneva il locale aperto, non rispettando gli ordini di chiusura e i divieti anti-assembramento e incitando anche a non indossare la mascherina.

La chiusura definitiva era avvenuta lo scorso giovedì 6 maggio 2021, su richiesta della procura di Ivrea, con sequestro preventivo e cambio della serratura del locale da parte di un fabbro.

Il dissequestro è avvenuto dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha dato ragione alla Spatari. www.torinotoday.it/

