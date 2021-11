Cabras: “Draghi ha inventato dati falsi sul green pass”

In Aula per discutere del decreto Green Pass e sicurezza nei luoghi di lavoro, Pino Cabras ha preso parola dicendo la sua: “Voi Governo con il Green Pass avete rotto il contratto sociale, portandoci all’anticamera del totalitarismo, costringendo i cittadini. Siete il partito della terza dose, i piazzisti della Pfizer. Noi vi accusiamo di aver gestito male l’ordine pubblico”.

Dati falsi

Per il deputato, poi, anche un commento su dei dati comunicati nei giorni scorsi dal Premier: “Draghi si è inventato una statistica il 20 ottobre, dicendo che da quando è in vigore il Green Pass, i decessi sono crollati del 94%, le terapie intensive del 95% e i ricoveri del 92%. Dati falsi come una banconota da 17 euro. Una raffica di balle”. (Rafio radio TV)

