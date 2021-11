Giudice assolve marocchino che picchiava la moglie. Il pm aveva chiesto 8 anni

Pm chiede 8 anni per violenze sulla moglie. Il giudice lo assolve. Una sentenza del tribunale di Prato è destinata a far discutere. I fatti risalgono a ben sette anni fa, ma il verdetto dopo parecchi rinvii è arrivato solo nei giorni scorsi ed è stato clamoroso. Ribaltata totalmente la tesi accusatoria dei pm. Un marocchino di 46 anni era accusato dalla moglie di violenze ai suoi danni, anche in presenza di minori. La donna – si legge sul Tirreno – aveva non solo denunciato l’uomo ma addirittura portato al processo prove ben circostanziate.

Sembravano non esserci dubbi sul verdetto finale, tanto che i pm avevano addirittura chiesto otto anni di carcere per l’imputato. Ma il giudice ha deciso in maniera diversa. Nell’arringa conclusiva l’avvocato della difesa ha chiesto l’assoluzione arrivando a conclusioni diametralmente opposte a quelle del pubblico ministero. Il Tribunale ha accolto quest’ultima tesi ed ha assolto il quarantaseienne, sette anni dopo i fatti incriminati. affaritaliani.it

