Bonino: “i tempi sono maturi per una donna al Quirinale”

Emma Bonino (più Europa) – a RaiStudio24

“per gli italiani i tempi sono maturi per una donna al Quirinale, ma sembra non sia così per il Palazzo e per la politica. I cittadini vogliono persona autorevole e competente, riconosciuta a livello internazionale, una donna sarebbe un bel segno di discontinuità”

