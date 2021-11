Dl Green pass, Salvini: “La Lega voterà la fiducia”

“La Lega voterà a favore” della fiducia al Dl green pass, “chi non è d’accordo voterà contro”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine della assemblea di Confesercenti. Quanto all’incontro con Giorgia Meloni è andato “molto bene, è stato molto positivo. Ci rivediamo in settimana”.

Il ministro dei Rapporti con Il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto alla Camera la fiducia sul ddl di conversione in legge del cosiddetto decreto Green Pass, che contiene le misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid 19 e il rafforzamento del sistema di screening. Il decreto è già stato approvato dal Senato. adnkronos

