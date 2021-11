Vaccino Covid ai bambini, Burioni contro Vaia: “schifosa bugia”

“Vaccino 5-11 anni, Vaia: sui bambini sani non vedo la necessità”, Burioni: una bugia schifosissima. Ma basta, mi arrendo, avete vinto”. E’ secca la risposta del virologo Roberto Burioni al direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia che in un’intervista aveva affermato: “se un bambino ha già di suo altre patologie gravi, conviene vaccinarlo, ma se è sano non ne vedo la necessità”. Dichiarazioni immediatamente rilanciarte dai siti no vax.

Con un post Burioni ribatte, postando uno screenshot sulle dichiarazioni di Vaia: “Mi arrendo. Basta. Avete vinto voi. Ma è l’ennesima schifosa bugia”.

► Vaia: “Vaccinare i bambini per proteggere gli anziani? La solidarietà sociale da chi ha meno di dodici anni rasenta l’ideologia e il fanatismo”

Condividi