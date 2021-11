Norvegia, uomo accoltella passanti a Oslo: ucciso dalla polizia

Un uomo armato di coltello ha attaccato alcuni passanti a Oslo prima di essere ucciso all’interno di un edificio dalla polizia norvegese. I media locali hanno pubblicato filmati dell’uomo, a torso nudo e con l’arma in mano. La polizia ha riferito che c’è stata “più di una” persona accoltellata, ma non ha fornito ulteriori informazioni sulle loro condizioni. tgcom24.mediaset.it

La polizia ha riferito che un’auto di pattuglia nel quartiere di Bislett, a nord di Oslo, è intervenuta per fermare l’aggressore. Sono stati eplosi anche “diversi colpi” contro l’uomo, che è stato ferito e portato d’urgenza in un vicino ospedale dove è morto. ”

Una pattuglia era vicina” al luogo dell’aggressione e per questo è riuscita a fermare l’uomo. All’inizio gli agenti hanno cercato di investirlo quando ha cercato di accoltellare una persona”, ma ”l’auto della polizia si è scontrata con un muro ed è in questo frangente che gli agenti sono stati aggrediti dall’uomo”, ha detto Brenden.r

Tre i feriti, tra cui un agente in modo non grave. Il mese scorso un uomo armato di arco, frecce e coltello ha ucciso cinque persone in una piccola cittadina a sud-ovest di Oslo. – See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Norvegia-Uomo-coltello-aggredisce-passanti-Oslo-ucciso-dalla-polizia-5f4cca22-4721-4636-9b39-2dd121b31d7a.html