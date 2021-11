Vaccini Covid ai bambini, Ricciardi: spiegare ai genitori che sono sicuri

In un’intervista a Repubblica, Ricciardi parla anche dei vaccini Covid ai bambini e di come convincere i genitori indecisi: “Va spiegato loro che i vaccini sono sicuri e protettivi e che il rischio di contrarre l’infezione e di ammalarsi resta altissimo. D’altra parte la stragrande maggioranza dei vaccini viene somministrata proprio in età pediatrica“.

Quanto all’arrivo di nuovi farmaci contro il Covid, Ricciardi avverte: “Il vaccino resta lo strumento fondamentale, evita la malattia. È positivo che ci siano farmaci efficaci, ma hanno uno scopo diverso, cioè la cura. E tra l’altro sono enormemente più costosi. Non ce li potremmo permettere per milioni di persone e comunque usare solo quelli significherebbe avere più morti e malati. Sono due strumenti da integrare. Anche se abbiamo gli antibiotici, non smettiamo di usare il vaccino contro la meningite batterica”. https://www.today.it

