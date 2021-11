Confindustria: italiani tutto chiedono, tranne che andare in piazza

ALBA, 06 NOV – “Gli italiani tutto chiedono tranne che andare in piazza”. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, commenta così le parole del segretario della Cgil, Maurizio Landini, in una intervista parla della possibilità di arrivare allo sciopero.

Dal Forum della Piccola Industria di Confindustria ad Alba, Bonomi dice: “Gli italiani chiedono di stare uniti, di trovare le soluzioni ai problemi, di creare più occupazione, di dare più reddito, di pensare ai giovani e alle donne che hanno una partecipazione molto bassa del mondo del lavoro. Non di andare in piazza. Non è questa la strada giusta”. (ANSA)

Condividi