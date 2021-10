Draghi: “Stiamo costruendo un nuovo modello economico”

“Possiamo finalmente guardare al futuro con ottimismo”. Lo dice il premier Mario Draghi aprendo il G20 di Roma. “Stiamo costruendo un nuovo modello economico e il mondo sarà migliore”, aggiunge.

“Come presidenza del G20, l’Italia ha lavorato per promuovere una ripresa più equa. Il Global Health Summit di Roma ha visto Paesi e aziende impegnarsi generosamente per fornire vaccini ai Paesi più poveri: dobbiamo essere sicuri di onorare le promesse. Abbiamo raggiunto un accordo storico per un sistema di tassazione internazionale più equo ed efficace. Abbiamo supervisionato l’allocazione di 650 miliardi di dollari come nuovi Diritti Speciali di Prelievo e abbiamo promosso la possibilità di redistribuirli ai Paesi che ne hanno più bisogno“. Lo dice il premier Mario Draghi aprendo il G20 di Roma.

Nuovo modello economico, il multilateralismo

“Il multilateralismo è la migliore risposta ai problemi che vediamo oggi. In molti sensi è l’unica risposta possibile, dalla pandemia, al clima, alle tassazioni. Non è una opzione. Dobbiamo superare le nostre differenze e ritrovare lo spirito di questo consesso”. Lo dice il premier Mario Draghi aprendo il G20 di Roma, con un discorso in occasione del primo panel, Global Economy and Global Health. tgcom24.mediaset.it

