Bonaccini: “Draghi deve governare il più a lungo possibile”

BOLOGNA, 26 OTT – “Chi sarei io per impedire a Draghi di essere eletto Presidente della Repubblica? Se i partiti si mettessero d’accordo, a larga maggioranza, su Draghi lo voterei convintamente ma io dico che questo Paese avrebbe bisogno di stabilità”.

Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, intervenendo alla trasmissione Agorà su Rai 3.

Draghi deve governare il più a lungo possibile

“Se devo dare un giudizio sul Governo Draghi il mio è un giudizio molto positivo – ha aggiunto – e per me deve provare a governare il Paese il più a lungo possibile“.

Ad ogni modo, ha proseguito Bonaccini, “ho fatto il presidente della Conferenza delle Regioni, per quasi sei anni e ho avuto a che fare con cinque Governi diversi: io credo che adesso serva stabilità perché questo Paese sta tenendo a bada la pandemia e abbiamo ipotesi di numeri di crescita formidabili. Ci vuole continuità di politica e di Governo – ha concluso – e soprattutto spendere bene quelle risorse del Pnrr che ancora non sono attivabili”. (ANSA)

