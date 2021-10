Calenda propone Gentiloni al Quirinale

Calenda: “Draghi resti a Palazzo Chigi anche dopo il 2023, Gentiloni al Quirinale”.

in un’intervista a La Stampa, a proposito del Quirinale, si è espresso Carlo Calenda, secondo il quale la cosa migliore per l’Italia è che Mario Draghi resti a palazzo Chigi, anche dopo il 2023. Il leader di Azione spera di essere il «perno di un’alleanza europeista e pragmatica», che si contrapponga a sovranisti e populisti. Non chiude la porta a Giuseppe Conte, «ma non so se ce la fa a restare in sella», perché «i 5 stelle esploderanno e potremo lavorare con la parte buona, quella governista».

Gentiloni al Quirinale

Nell’intervista con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini, per la trasmissione “30 minuti al Massimo”, Calenda boccia la riedizione dell’Ulivo, che ha in mente Enrico Letta, «sarebbe un casino perenne» e lancia il nome di Paolo Gentiloni per il Quirinale. affaritaliani.it

Condividi