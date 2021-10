Washington Post: Italia laboratorio per sperimentare limitazioni dei diritti

”Dritto e Rovescio” – Durante la trasmissione, Maurizio Belpietro ha riferito le considerazioni del Washington Post (giornale liberale di Jeff Bezos) sulla situazione italiana: “In Italia sono stati presi provvedimenti mai applicati in nessun paese occidentale. L’Italia è un laboratorio politico dove, per la prima volta in un Paese democratico, si stanno sperimentando limitazioni dei diritti che non sono mai state applicate in nessun altro Paese”.

