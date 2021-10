Burioni: No vax non si contagiano perchè fanno manifestazioni all’aperto

Perchè i no vax non si contagiano?

“Molti si chiedono perché alle manifestazioni di non vaccinati senza mascherine non segue un netto aumento dei casi. Il motivo è dovuto al fatto che questo virus ormai si trasmette principalmente per aerosol e all’aperto questo tipo di trasmissione è drasticamente abbattuta”

Lo scrive su Twitter il virologo dell’Università Vita-Salute S. Raffaele di Milano.

► Covid, ricercatori: contagio via aerosol poco probabile (si sa da sempre)

5 maggio 2021 – Bassetti: "è stato posto un gorgogliatore all'interno di alcuni reparti a rischio con pazienti covid positivi: lo strumento ha rilevato ZERO tracce di virus nell'aria" pic.twitter.com/r2Zaj3N38t — Imola Oggi (@ImolaOggi) September 25, 2021

