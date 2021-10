Green pass, Questura vieta manifestazione a Roma

Manifestazione a Roma – Con una nota scritta inviata alla rappresentanza sindacale, la questura di Roma ha vietato la manifestazione indetta per domani mattina in piazza Santi Apostoli, al centro della Capitale. Il presidio era stato indetto da USB per protesta contro i Dpcm che rendono obbligatorio il green pass per i lavoratori.

“un vero sfregio alla carta costituzionale ed ai diritti del cittadino”, così i sindacati di base in un comunicato. Nelle motivazioni delle forze dell’ordine, il rischio di un afflusso maggiore e imprevedibile rispetto alle presenze annunciate dal sindacato. Di qui il divieto. Usb ha annunciato un ricorso d’urgenza al Tar contro il provvedimento. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Questura-vieta-manifestazione-a-Roma-usb-unione-sindacale-di-base-no-green-pass-presidio-689e3732-2a16-4637-9117-954660f1b193.html

► Sempre più sotto accusa, Lamorgese criticata da Questori e Prefetti

“non capiamo perchè non si dimette”

Condividi