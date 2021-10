Scozia: riconoscimento facciale degli studenti per pagare il pasto a scuola

Riconoscimento facciale degli studenti – Diverse scuole in Scozia inizieranno a utilizzare il software di riconoscimento facciale per consentire agli studenti di pagare i pasti. Il sistema, installato in nove siti nel North Ayrshire, scansiona i volti degli alunni alle casse per risparmiare tempo durante l’ora di pranzo e li confronta con un registro di volti archiviati sui server della scuola; sostituisce il software che utilizzava gli scanner di impronte digitali.

La società che ha installato i sistemi afferma che sono più sicuri contro il Covid e aiutano ad accelerare la coda, con ogni transazione che ora richiede solo cinque secondi, secondo quanto riportato dal Financial Times.

David Swanston, amministratore delegato di CRB Cunninghams, la società che ha installato i sistemi, ha dichiarato al FT: “In una scuola secondaria hai circa 25 minuti per servire potenzialmente 1.000 studenti. Quindi abbiamo bisogno di un throughput veloce nel punto vendita.’

Ma gli attivisti per la privacy affermano che normalizza ulteriormente la tecnologia che viene spesso utilizzata senza il consenso di coloro che vengono tracciati.

Il software di riconoscimento facciale è più comunemente usato negli aeroporti dal controllo di frontiera e dalla polizia per cercare i criminali. ma è stato anche installato sui telefoni cellulari delle persone ed è utilizzato anche dai social network per organizzare le fotografie di amici e familiari.

Riconoscimento facciale degli studenti

Nelle scuole, il software è stato utilizzato per tenere traccia delle presenze, portando a un contraccolpo in alcune aree come lo Stato di New York, che ha temporaneamente vietato la pratica.

In Inghilterra, spetta alle scuole decidere se utilizzare o meno la tecnologia e il Dipartimento della Pubblica Istruzione afferma di non conservare dati su quanto sia diffuso il riconoscimento facciale.

Il consiglio del North Ayreshire afferma che la maggior parte dei genitori ha dato il consenso per il sistema perché riconoscono che rende il processo più semplice, ma gli attivisti dicono che dovrebbero essere preferiti metodi meno intrusivi.

Silkie Carlo, del gruppo di campagna Big Brother Watch, ha dichiarato al FT: “Si sta normalizzando il controllo di identità biometrico per qualcosa di banale. Non è necessario ricorrere allo stile [tecnologico] dell’aeroporto per i bambini che mangiano il pranzo”. https://metro.co.uk

