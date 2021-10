Ospedale San Martino di Genova: mancano 300 infermieri

La pandemia, i no vax e l’insufficienza cronica di professionisti sanitari stanno rischiando di piegare il più grande ospedale della Liguria. Tra reparti unificati e nuove sale operatorie in standby, la situazione è delicata. Il direttore generale del San Martino, Giuffrida: “Rischiamo di non potere assicurare la degenza”. Lo scrive www.nurse24.it

Al san Martino di Genova mancano 300 infermieri, in ginocchio il più grande ospedale della Liguria

Negli ultimi giorni nella struttura hanno preso il via gli accorpamenti dei reparti. Si soffre, in particolare modo, la mancanza di infermieri. Secondo il direttore generale del “San Martino”, Salvatore Giuffrida, “all’appello sono assenti circa 300 professionisti sanitari”. Assenze dovute a carenze pregresse – registrate ancor prima della pandemia – ma, allo stato attuale, soprattutto legate agli infermieri no vax sospesi e a chi (sempre perché non immunizzato) è stato destinato ad altre mansioni.

Mancano 300 infermieri, accorpamento dei reparti

Ed ecco che, come riporta Repubblica nell’edizione locale, per evitare clamorose chiusure, nonché posti letto tagliati, è stato inevitabile ricorrere agli accorpamenti: il reparto di urologia e quello di chirurgia dei trapianti sono stati uniti, mentre la chirurgia del trapianto di rene ha “traslocato” al piano di chirurgia vascolare. Ancora, nel reparto di ortopedia l’intento di aprire una seconda sala operatoria, perlomeno allo stato attuale, è rimandato: “Il rischio è che non ci siano infermieri per assicurare la degenza, fermo restando l’importante disponibilità di medici e anestesisti che assicurerebbero il servizio”, continua Giuffrida.

Una situazione che viene aggravata, appunto, dalle sospensioni (per legge) nei confronti dei professionisti sanitari che si rifiutano di vaccinarsi contro Covid-19. Con il trascorrere delle settimane il numero ha subìto un incremento e adesso l’ospedale San Martino di Genova conta 73 infermieri no vax sospesi senza stipendio, più 24 professionisti sanitari ricollocati in altri servizi poiché, per ragioni di salute, non possono ricevere i vaccini: nel complesso si tratta di 97 professionisti – un numero non di poco conto – indispensabili per l’attività quotidiana dell’ospedale. […]

Condividi