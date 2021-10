Serracchiani: ‘con Gualtieri Roma vera capitale europea’

“Questa sera con Titti Di Salvo, candidata alla presidenza del nono municipio di Roma, a parlare di mobilità e dei problemi delle periferie. Tante persone al gazebo per discutere di come migliorare la vita delle comunità. Con Titti e con Roberto Gualtieri sindaco la città sarà migliore, più accogliente, più efficiente, più attenta ai bisogni di tutti. Una vera capitale europea”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera.

Per rispettare il silenzio elettorale non ho potuto ringraziare subito pubblicamente il mio amico @LulaOficial per le belle parole di sostegno che mi ha dedicato. Lo faccio adesso: grazie Lula, ti aspettiamo presto a Roma, um abraço!

