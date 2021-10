Green pass, il geometra Costa: «Tamponi gratis solo ai vaccinati»

Tamponi gratis solo ai vaccinati per un costante screening rispetto al virus.

È la proposta del sottosegretario alla Salute Andrea Costa (geometra, ndr). «La via mestra scelta dal governo per uscire dalla pandemia è quella del vaccino e non quella del tampone e dobbiamo dire “grazie” ai 43 milioni di cittadini che hanno compreso l’importanza della vaccinazione, mettendo in sicurezza se stessi ma anche gli altri e consentendo così al Paese di tornare alla normalità», ha dichiarato Costa a RaiNews24.

Parlare ora di tampone gratuito rischia di non tenere conto di questi 43 milioni di persone che hanno avuto fiducia nell’appello del Governo a vaccinarsì». Ha aggiunto il sottosegretario alla Salute. «Dobbiamo proseguire su questa strada: se mai bisognerebbe dare il tampone gratuito a chi si è vaccinato per permettergli un costante screening rispetto al virus, che sicuramente è importante – ha proseguito Costa -.

“Dobbiamo continuare a veicolare un messaggio di fiducia nella scelta vaccinale e ribadire con chiarezza che se oggi il nostro Paese sta uscendo dalla pandemia è perchè la scienza ci ha messo a disposizione i vaccini. La politica dovrebbe essere compatta e unirsi nel veicolare questo messaggio di fiducia». il messaggero.it

