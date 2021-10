Scioperi, bloccato magazzino di Amazon a Piacenza

Circa mille lavoratori aderenti al sindacato Si Cobas tengono bloccato da questa mattina alle 11 il magazzino di Amazon a Castel San Giovanni (Piacenza). I manifestanti, che aderiscono allo sciopero nazionale della logistica e dei trasporti, hanno impedito l’accesso ai mezzi in entrata e in uscita dall’hub, che si trova ai confini tra le province di Piacenza e Pavia.

La manifestazione, che gli organizzatori intendono portare avanti fino a questa sera, è presidiata da un robusto cordone di polizia e carabinieri e si svolge in un clima di notevole tensione anche se fino a questo momento non si registrano incidenti. ansa

Non smetterò mai di dirlo. I politici conoscono solo gli equilibri di potere. Toccarli nel portafoglio li farà ritirare. I lavoratori si devono organizzare per non pagare all'infinito le misure inique che affliggono l'economia e il sociale pic.twitter.com/fGTOnpN2UZ

