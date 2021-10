Letta: “manifestazione per le vittime delle violenze no vax”

Alla manifestazione di sabato prossimo, di solidarietà con le vittime delle violenze di piazza dei no vax – “dovrebbero esserci tutti”, secondo Enrico Letta. Parlando a “30 minuti al massimo” sul sito della Stampa, il segretario Pd afferma: “Sarebbe un errore se non ci fossero tutti e nessuno di noi interpreta questa manifestazione in maniera di parte o elettorale”.

Chi parla di un modo per aggirare il silenzio elettorale alla vigilia dei ballottaggi “automaticamente assume che la divisione fascismo-antifascismo entra nelle divisioni politiche attuali.

Una manifestazione di solidarietà per quello che è accaduto sabato dovrebbe unire tutti, l’antifascismo è un valore fondante della nostra Costituzione. E’ abbastanza incomprensibile” che alcuni non vadano. askanews

