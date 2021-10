Coisp Polizia: complimenti agli agenti che hanno difeso le istituzioni con equilibrio

“Complimenti a tutti gli agenti che ieri, nelle strade di Roma e Milano, hanno difeso le istituzioni agendo con equilibrio, buonsenso e fermezza, per impedire che la situazione precipitasse”. Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, in riferimento agli scontri avvenuti ieri nell’ambito dei cortei dei No Green Pass.

“Vorremmo, tuttavia, che le attestazioni di vicinanza alle Forze di Polizia da parte del mondo politico, che oggi si susseguono sui media e sui social network, non fossero solo di circostanza. Le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine ogni giorno si trovano a dover affrontare situazioni più o meno violente.”

Il Coisp e gli “attestati di stima”

“Sarebbe bene, però, che gli attestati di stima odierni si trasformassero al più presto in azioni concrete per ripianare l’intero comparto sicurezza del nostro Paese, sotto organico di migliaia di unità e senza un adeguato trattamento economico e normativo. I poliziotti non hanno bisogno della solidarietà politica di facciata, ma di atti concreti che li mettano nelle condizioni di operare al meglio ogni giorno” conclude. (AGENPARL)

