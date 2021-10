Da domani sera, venerdì 8 ottobre, PIAZZA LIBERTÀ va in onda anche sul canale 68 Bom Channel tutti i venerdì e mercoledì alle ore 20.

Ospiti di venerdì 8 ottobre: Andrea Stramezzi, Francesca Totolo, Nino Moriggia, Barbara Balanzoni.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia

NELL’ERA DELLA MENZOGNA UNIVERSALE DIRE LA VERITÀ È DIVENTATO REATO

“So bene di essere il risultato di un grossissimo difetto di fabbricazione.

Sono infatti etero, cristiano e patriota.

Ma sappiatelo una volta per tutte: il mondo va avanti grazie a quelli come me e non come a quelli fatti con lo stampino: tutti uguali, tutti conformati e formattati. Tutti vaccinati e lobotomizzati. Tutti obbedienti e servizievoli.

Usciremo da questo liquame, da questa cloaca di criminali, solo se conteremo, solo se scommetteremo sui pochi che valgono e non sui tanti che non valgono nulla. Reagite. Ribellatevi. Disobbedite. Nessuno è più importante di voi. Niente è più importante della vostra vita.”

Per sapere come sopravvivere in questo paese senza morire di rabbia, se non avete niente di meglio da fare, seguite stasera PIAZZA LIBERTÀ alle 20 su Canale Italia Dt83 come tutte le domeniche e tutti i giovedì.

Piazza Libertà in onda anche mercoledì e venerdì

E da domani sera, venerdì 8 ottobre PIAZZA LIBERTÀ va in onda anche sul canale 68 Bom Channel tutti i venerdì e mercoledì, sempre alle ore 20.

Armando Manocchia

