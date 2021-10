Facebook, Instagram e WhatsApp: down in tutto il mondo

Facebook, Instagram e WhatsApp sono attualmente non utilizzabili. Lo segnalano diversi utenti su un’altra piattaforma, Twitter, denunciando il malfunzionamento dei tre social che appartengono a Mark Zuckerberg. Problemi e disagi in tutta Italia, dove i tre social network sono infatti in down, e hanno registrando un blocco improvviso.

Poco dopo le 17.30 le tre piattaforme hanno cominciato ad avere problemi di connessione in diverse parti d’Italia. Secondo il sito downdetector, si registrano moltissime segnalazioni di malfunzionamento dei network a livello mondiale.

Facebook: stiamo lavorando “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi”: lo scrive su Twitter Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/instagram-twitter-facebook-down-in-tutto-il-mondo-b3f044f4-25c1-4fc5-a231-43d865d71d32.html

