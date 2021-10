Migranti, sarà messa in quarantena la pecora sbarcata a Lampedusa

Tredici tunisini, fra cui due donne e tre minori, sono sbarcati stanotte a molo Favarolo. Ad intercettare il barchino sul quale stavano viaggiando verso Lampedusa, a circa 20 miglia dalla costa, è stata la Guardia costiera. I militari non riuscivano a credere ai loro occhi quando hanno agganciato il natante e stavano procedendo al trasbordo delle persone. Sull’imbarcazione c’era, infatti, anche una pecora.

La “carretta” è stata lasciata alla deriva e i 13 dopo lo sbarco sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 180 ospiti.

In quarantena la pecora

Sarà messa in quarantena la pecora sbarcata a Lampedusa. L’ovino al momento si trova nel centro di accoglienza. I responsabili della struttura hanno avvertito il servizio veterinario dell’Asp di Palermo, un medico raggiungerà l’isola per visitare l’animale e rilasciare l’eventuale certificazione; quindi la pecora sarà data in affidamento. www.agrigentonotizie.it

