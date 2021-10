Bologna, 11enne con sindrome di Down scappa da scuola: nessuno se ne accorge

Un 11enne affetto da sindrome di Down si è allontanato dalla scuola media che frequenta, a Bologna, per poi vagare da solo per quasi due ore senza che nessuno se ne accorgesse. Il fatto è avvenuto giovedì e a denunciare la scomparsa è stata la sorella maggiore, che, andata a prendere il ragazzo alle 13.30, non lo ha trovato. Lo hanno poi rintracciato i carabinieri verso le 15.

I carabinieri lo hanno ritrovato a Casalecchio di Reno (Bologna), anche grazie alla segnalazione di un vigile del fuoco che aveva notato il ragazzino girare da solo e spaesato nei pressi del centro commerciale Meridiana.

Quando è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale era in stato confusionale, ma in buone condizioni di salute. Gli stessi militari hanno avviato accertamenti per verificare eventuali responsabilità nell’allontanamento dell’undicenne dalla scuola. tgcom24.mediaset.it

Condividi