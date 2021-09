Ricciardi: usciremo dalla pandemia quando anche i bambini saranno vaccinati

I tempi non sono ancora maturi per un ritorno delle capienze al 100%. Lo saranno quando il Green pass sarà rilasciato «solo ai vaccinati o ai guariti dal Covid, e non più dopo un tampone negativo», elemento «di vulnerabilità» nella gestione dei contagi. La pensa in questo modo l’igienista Walter Ricciardi, già presidente dell’Istituto superiore di sanità e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza.

In un’intervista al Corriere di Bologna, l’esperto è cauto, ma fiducioso in vista dell’autunno. «La pandemia sarà un problema individuale, non più collettivo – esordisce Ricciardi – I più piccoli? Non rischiano, se in classe si mantengono misure rigorose di distanziamento e protezione. Potremo dirci al sicuro solo quando anche i bambini saranno vaccinati».

Usciremo dalla pandemia quando anche i bambini saranno vaccinati

«Quando arriverà il vaccino per bambini, potremo superare il 90% della popolazione immunizzata, che è l’obiettivo per la messa in sicurezza del paese. Non per l’eradicazione del virus, che sarà una battaglia più lunga, ma comunque un risultato positivo».

