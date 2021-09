Arresto cardiaco dopo il vaccino Pfizer, 40enne rianimato dai sanitari

Camucia(Ar). Arresto cardiaco dopo il vaccino Pfizer. “A salvarlo fortunatamente il pronto intervento dei sanitari. Sono stati così veri e propri attimi di paura quelli vissuti ieri nella sede vaccinale di Camucia, dove giovedì pomeriggio un uomo di 40 anni, dopo aver ricevuto il siero Pfizer, si è accasciato a terra nella saletta di osservazione privo di sensi.

Ii sanitari sono prontamente intervenuti hanno fatto la rianimazione, massaggio cardiaco e respirazione, dopodiché Il ragazzo ha ripreso le funzioni vitali. Nel frattempo era già partito l’allarme, è arrivato il 118 il ragazzo è stato trasferito all’ospedale San Donato dove al momento è ancora ricoverato.

Non siamo in grado al momento di dire se quello che è accaduto è in relazione alla somministrazione del vaccino o erano praticamente problematiche di natura cardiaca che comunque il ragazzo aveva, ma non conosciute nemmeno a lui quindi adesso si sta indagando”.

