Green pass, Meloni: “ingiusto non prevedere tamponi gratuiti”

“Sul tema del green pass non cambia la nostra posizione. Troviamo profondamente ingiusto, quando il green pass diventa un impedimento rispetto al lavoro, non prevedere che ci siano tamponi gratuiti. Non capisco questa scelta del governo. Si aggiungono cose irragionevoli a cose irragionevoli.

Guerra interna nella Lega? Penso che abbia scelto di sostenere il governo Draghi e che per risposta abbia ricevuto un governo fortemente di sinistra. Capisco le difficolta’ e il bisogno di alzare la voce”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine di un evento nel quartiere della Garbatella a Roma. video ansa

