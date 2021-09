Diceva ai bambini “di Covid muoiono solo i vecchi”. Licenziata maestra

“Di covid muoiono solo i vecchi”, maestra licenziata – Il ministero dell’Istruzione ha licenziato Sabrina Pattarello, maestra “negazionista” che ai suoi bambini della scuola elementare di Treviso esponeva le sue teorie. Rifiutava di indossare la mascherina in aula e ai piccoli alunni diceva che “di covid muoiono solo i vecchi”, invitandoli così ad avvicinarsi tra loro e a non rispettare le regole su distanziamento e mascherine.

A darne notizia la stampa locale. E dire che la donna era stata assunta proprio con un contratto speciale anti-Covid. “Il contratto è stato risolto. Mercoledì è stato l’ultimo giorno della docente”, ha spiegato la dirigente scolastica.

Sono stati soprattutto i genitori a spingere per mandar via la maestra, non volevano che insegnasse ai loro figli. www.unionesarda.it

Solange Hutter: “I primi assassini sono i genitori che non si pongono domande”

Condividi