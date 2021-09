Covid, Ricciardi: ‘Le varianti? Colpa dei vaccini’

Sui vaccini scoppia l’ennesimo caso con protagonista Salvini. “Il problema non sono i non vaccinati, ma il virus che varia. Le variazioni nascono come reazione” alle inoculazioni, ha detto il leader della Lega.

Varianti sono reazioni ai vaccini? Galli: cose orecchiate in giro

Galli: “Il senatore Salvini deve parlare delle cose che sa”. Durissima la replica di Massimo Galli, professore ordinario di Malattie infettive alla Statale di Milano e primario al Sacco:

“Non parli di cose orecchiate in giro – dichiara in un’intervista al Corriere della Sera – lasci stare i vaccini che salvano le vite e oggi sono l’unico strumento che evita l’ospedale e il cimitero”.

Roberto Burioni invece si affida all’ironia: “Voi capite perché sono scoraggiato?”, commenta su Twitter il virologo docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Il prof. Christian Vélot, Docente di genetica molecolare all’Università Paris-Sud: “E’ possibile che i non vaccinati proteggano il resto della comunità impedendo la comparsa di nuove varianti”

Dr Christian Vélot : Maître de conférences en génétique moléculaire à l'université Paris-Sud : « il est possible que les non vaxxés protègent le reste de la communauté en empêchant un nouveau variant d'apparaître.👀

— MAMMIE Bocock (@mammiebocockiq) September 8, 2021

