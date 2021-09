Spara alla moglie 31enne e la uccide nel Vicentino

Nuovo femminicidio nel Vicentino. Una nigeriana di 31 anni è stata uccisa a colpi di arma da fuoco a Noventa Vicentina. Il presunto killer è il marito, italiano, con il quale la vittima si trovava nel parcheggio dell’azienda per cui lavorava e dal quale si stava separando.

Dopo averla uccisa, l’uomo è fuggito in auto facendo perdere le tracce. Adesso è ricercato dai carabinieri con il supporto della polizia, in tutta la provincia e lungo la rete autostradale. I due si erano incontrati nel parcheggio probabilmente per discutere alcuni dettagli dell’imminente separazione. affaritalini.it

