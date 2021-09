Speranza: estenderemo il Green pass, la Costituzione ce lo permette

Green pass, obbligo vaccinale, terza dose. A parlarne il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, al Festival ‘Ritorno al futuro. La lezione di Covid e il domani che ci aspetta’, evento promosso da ‘Salute’, l’hub tematico del Gruppo Gedi, in corso a Villa Medici a Roma. “Senza il vaccino e con questi stessi casi saremo stati costretti a misure restrittive e molto molto limitative”, ha rimarcato.

Estenderemo il green pass

“Stiamo estendendo il Green pass e lo estenderemo ancora nelle prossime settimane e come ha detto il presidente Draghi l’obbligo è una facoltà che la Costituzione ci offre all’articolo 32. Il vaccino Covid è già obbligatorio per il personale sanitario e con il decreto approvato oggi – ha ricordato quindi il ministro – lo è anche per il personale non sanitario esterno o interno che lavorano nelle Rsa, luoghi molto delicati e una ferita per il Paese per quello che è successo”. adnkronos

