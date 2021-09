Gli attacchi informatici non danno tregua agli utenti

Dall’inizio della quarantena che ci ha imposto la pandemia di Covid-19, quasi tutti noi siamo ancora più incollati ai nostri schermi — anche gli hacker. Il numero di cyber attacchi nel mondo cresce ogni anno senza sosta, ma dal 2020 la cifra è aumentata di uno spaventoso 600%.

Per scappare da ogni minaccia e proteggere i tuoi dispositivi dai cyber attacchi, la miglior strategia da adottare è usare una connessione VPN. Queste connessioni, il cui nome deriva dalla sigla per “rete virtuale privata” in inglese, ti consentono di nascondere IP e navigare senza preoccupazioni. VeePN è una delle opzioni più complete che troverai. È libero da usare in Italia e ti offre praticità e sicurezza. Puoi scaricarlo e installarlo sul tuo computer, tablet e cellulare.

Chiaramente, usare una connessione VPN non basta per garantire la sicurezza della tua esperienza virtuale. Le frodi via email, con hacker che si spacciano addirittura per rappresentanti dell’OMS, sono ormai uno dei cyber attacchi più frequenti. Ma un VPN è sicuramente una barriera fondamentale per proteggere i tuoi dati più sensibili.

