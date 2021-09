Prof. Bellavite: “E’ rispettoso inoculare prodotti sperimentali in persone non consenzienti?”

PrimumNonNocere – Prof. Paolo Bellavite: “E’ rispettoso inoculare prodotti sperimentali in persone non consenzienti?”

In occasione della manifestazione tenutasi a Roma in Piazza del Popolo organizzata dalla Associazione in favore del diritto alla vita #PrimumNonNocere è intervenuto il Medico, ricercatore ed Ematologo Paolo Bellavite. Il Professore veronese intervenendo nella piazza romana ha posto domande al pubblico presente individuando le criticità scientifiche e giuridiche del green pass che nella maggior parte dei casi pur non obbligando la gente a vaccinarsi condiziona inevitabilmente la gente a farlo per non perdere lavoro o essere escluso dalla società civile. di DèmosTV.

Leggi anche

► Obbligo vaccinale, Ema frena: “Vaccini sono ancora sperimentali”

Condividi