Tragedia ad Avellino, 14enne stroncato da un malore

14enne stroncato da un malore: tragedia ad Avellino per l’improvvisa morte di un ragazzo di appena 14 anni. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio, il piccolo Fabrizio si trovava in casa con la sua famiglia. All’improvviso avrebbe accusato un malore, inutili tutti i tentativi di rianimarlo. I sanitari intervenuti hanno solo potuto constatarne la morte per causa naturale.

Le esequie del 14enne si terranno nella giornata di domani, alle 16.00, nella chiesa di via Degli Imbimbo.

