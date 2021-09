Ronzulli (FI): “bloccare subito i canali social no vax”

Ronzulli: Bloccare subito canali social no vax. “I No Vax e i No green pass, attraverso alcune chat di Telegram, hanno dato vita a una vera e propria caccia a politici e medici favorevoli al vaccino. In almeno una di queste compariva anche il mio nome e ho quindi sporto immediatamente denuncia. Stiamo rischiando che la situazione sfugga di mano, bisogna intervenire subito, anche bloccando tutti i canali social utilizzati da questi fanatici, perché ci troviamo davanti a gruppi organizzati di pericolosi squilibrati che nessuno sa fin dove potrebbero spingersi”.

Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato e responsabile del movimento azzurro per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.

